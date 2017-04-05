楊丞琳嗆潘瑋柏 4小時沒回應急私訊
楊丞琳和潘瑋柏是演藝圈出了名的好友，兩人時常開對方玩笑，近日潘瑋柏分享跳舞跳到鞋底爆開趣事，立馬被楊丞琳吐槽：「確定不是因為體重？」結果他過4小時都沒回應，讓楊丞琳擔心他生氣了趕緊私訊。
潘瑋柏4日在微博分享跳舞跳到鞋子炸開的趣事，被好友楊丞琳調侃：「確定不是因為體重？」她見對方過4小時都沒回應，趕緊私訊詢問：「幹嘛幹嘛，微博ㄉㄧㄤ你不高興喔」，潘瑋柏當下還沒搞清楚狀況，知道後大笑：「發了還怕我生氣，哈哈哈哈，笨蛋。」
楊丞琳看到他沒生氣，但還是忍不住說：「不敢隨便挑戰獅子座的面子」，兩人間逗趣互動看得出彼此好交情。
(中時電子報)
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