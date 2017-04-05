綠委批兩蔣陵寢維護是浪費預算 網譏養無能官員才是
立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委蔡適應從負責管理慈湖陵寢與大溪陵寢的國防部得知，每年兩蔣陵寢編列維護費用總計約4200萬元。蔡適應認為一直拖下去只是無止盡浪費國家預算。反蔡英文聯盟痛批「蔡英文執政，整修官邸花了一億多，座車又多花了4000多萬，怎沒聽綠委說什麼？」另外，網友提問兩蔣陵寢可吸引多少大陸觀光客，賺多少觀光財你知道嗎？大罵「養一堆無能無腦還無恥的官員，才是最浪費預算！」。
2位前總統蔣介石、蔣經國過世後暫厝桃園慈湖與大溪陵寢。根據《蘋果日報》報導，負責維護管理兩蔣陵寢的國防部，每年編列預算約4200萬元。其中包含：人事費約1397萬元、憲兵約1481萬元、儀隊約1168萬元、水費約1萬元、電費約145萬元。
在前總統陳水扁時期，蔣家曾動念讓兩蔣移靈，國防部尊重家屬看法，2005年完成在五指山國軍公墓興建兩蔣墓園，但始終等不到兩蔣安葬。蔡適應表示，蔡政府應主動跟蔣家溝通，若蔣家還是無法決定，由政府代為決定，一直拖下去只是無止盡浪費國家預算。
反蔡英文聯盟痛批「蔡英文執政，整修官邸花了一億多，座車又多花了4000多萬，怎沒聽綠委說什麼？」另外，網友也大罵「兩蔣陵寢在開放陸客的時候創造多少觀光你統計過嗎？養你們這群廢物才是浪費我的錢！」、「有錢整修官邸，沒錢照顧退休人民，無恥。」、「最浪費是養你們這些利萎，蔣中正的東西還可以賣觀光客賺錢，你們這些利萎除了打嘴炮還會做什麼？」
(中時電子報)
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