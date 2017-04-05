找郵差當長照幫手？衛福部長陳時中打臉賀陳旦

交通部長賀陳旦提出未來希望由郵差接下長照的最後一哩路，但衛福部長陳時中今天早上打臉交通部，他表示郵局直接投入轉為長照機構「可行性不高」，交通部想要如何執行「我不知道」。

交通部長賀陳旦昨天指出，台灣長照相當程度都是靠外勞，不過多數老人並不太放心陌生人進到家中。考量郵局辦理壽險業務同仁相當熟悉客戶家庭與身體狀況，郵務同仁則對於鄰里人員較熟識，同時也比較容易取得信任，所以想善用郵局品牌參與長照。

但今天上午衛福部長陳時中受訪時表示，很歡迎所有資源投入長照，但長照機構以及服務的可行性和要如何執行，有很大的關係，他坦言：「我不知道，交通部詳細要規劃怎麼的內容。」

陳時中表示，郵局人員若要直接投入長照的可行性不高，除非是附加型服務，例如老人行動不便有需要照顧的，可以由郵差幫忙通報里長幹事等，這就是有可行性，但同時這也會增加郵差業務的負擔，恐怕還是需要再討論。

(中時)