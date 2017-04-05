大安區媽媽最愛　Port23餐廳好吃不貴

富藝旅建築充滿創意，已獲得許多獎項（郭吉銓攝）

富藝旅Port23餐廳主廚簡玉銘（郭吉銓攝）

海鮮番茄羅勒蔬菜清湯／魴魚、白蝦、蟹管肉、干貝、小章魚、蛤蜊、風乾番茄，加入蔬菜讓海鮮保有鮮甜原味。（富藝旅Port23餐廳提供）

經典凱撒沙拉／厚實塊狀雞胸肉低溫慢煮約30分鐘，即使熟透了一口咬下卻軟嫩多汁。鋪上製作費工，口感薄脆的黑橄欖片，充滿層次。（富藝旅Port23餐廳提供）

多樣新菜，適合春天味蕾。（富藝旅Port23餐廳提供）

水果可麗餅附冰淇淋／烤至金黃的可麗餅塗上卡士達餡，層層舖排，酸甜口味爽口多層次，將春天氣息一口吃進肚。（富藝旅Port23餐廳提供）

開在捷運大安站旁的富藝旅Folio Hotel，原把目標客群放在來台自由行的外國旅客，一樓附設的Port23餐廳也專為這些外國旅客打造，提供國際化的歐陸料理，沒想到從去年8月開幕後，外國旅客不少，但更多的，居然是附近社區的上班族與婆婆媽媽。

每天中午時段走進Port23餐廳，會讓人很混亂，不知怎麼幫這餐廳定位。坐窗邊那桌的像附近年輕上班族來聚餐講八卦，隔壁那桌像群退休老師來相聚，再隔壁那桌是公婆媳婦帶著孫子一起來吃飯，斜對角那桌則是兩個高階主管般的人正在小聲商討，再過去一點，兩個來旅遊的新加坡女孩正在辦退房。

這餐廳裡什麼樣的人都有，可以說它消費客群定位不明，但也可以說它廣納四海、老少通吃。造成這個結果，跟它的售價、裝潢與主廚功力都有關係。

69年次的Port23餐廳主廚簡玉銘，年輕帥氣36歲，西餐資歷卻已近20年，之前在北投32行館待了9年，擅長高檔歐陸料理，前年還跟彭勝東師傅組隊代表開平餐飲學校參加美國在台協會舉辦的「美國之味-亞洲廚藝競賽」，結果拿下台灣區冠軍，並於去年在東京的亞洲總決賽中贏得最佳湯品獎項。有這樣的人坐鎮Port23，東西怎麼可能不好吃。

但它的售價很容易親近，一客華麗的沙拉260元、一盤口味很棒的義大利麵或燉飯360元、一客肋眼牛排主菜780元。餐廳就位在大安區捷運站旁巷子內，走路只要3分鐘，交通方便卻又有著巷弄幽靜，充滿文創的裝潢與落地窗更迎來迷人午后陽光。

就這樣，開幕後，一傳十、十傳百，除了建築部分已經獲得Shopping Design 2016 Taiwan Design BEST100 最佳建築及空間設計規劃，以及2016年臺北市老屋新生大獎銀獎等獎項外，更成為許多住戶與上班族喜愛的聚會地點。

特別是每天下午茶時段，許多社區媽媽呼朋引伴來喝茶聊天，或是退休老友來相聚，就這樣把一家原本定位為外國自由行旅客的文創旅店，變得充滿婆磨媽媽的親切悠閒，卻反而讓它更充滿生命力與韻味。

Port23餐廳會依循季節更換菜單，3月全新春季菜單出爐，日前媒體記者試菜，最受歡迎的是「寬扁麵佐雞肉起司奶油醬汁」，清爽奶醬汁適合春天味蕾，最重要是麵條Q勁與熟度掌握極好，非常回味。

「經典凱撒沙拉」也很特別，除了低溫慢煮軟嫩多汁的雞胸肉或口感清爽的挪威煙燻鮭魚外，最特殊是主廚師承米其林主廚學來的黑橄欖片，首先將黑橄欖果肉打泥，再加入麵粉、蛋白，接著抹薄片烤脆，入口像脆脆的薄餅，卻又有著新鮮黑橄欖香氣與鹹度，放在生菜沙拉中充滿層次與樂趣。

(中時)