缺乏九二共識 黃暐瀚：台灣今年絕不會收到WHA邀請函
5月召開的世界衛生大會（WHA），台灣能否再收邀請函？資深政治記者黃暐瀚分析指出，政府不承認九二共識，兩岸逐漸發生變化，台灣今年絕不會收到WHA邀請函，去年的邀請函是發給承認九二共識的「馬政府」，而非蔡英文。
黃暐瀚在《ETtoday》刊出〈該是面對現實的時候〉一文，指不少人在討論台灣今年是否會收到WHA邀請函，答案是「當然不會」，去年的邀請函，是世界衛生組織（WHO）總幹事陳馮富珍發給馬政府衛福部長蔣丙煌的，不是絕口不提九二共識的蔡英文。當時陳馮富珍清楚出席5月23日大會的已非馬政府官員，故在邀請函上首度附帶聯合國2758號決議及「一中原則」。
黃暐瀚說，除了發給馬政府的WHA邀請函，蔡政府上台後，國際組織行動全遭封殺，包括國際民航組織（ICAO）、氣候變化綱要公約（UNFCCC），以及國際刑警組織（INTERPOL）等。這些事件的脈絡顯示，中共正全面打壓台灣國際活動空間，讓台灣民眾徹底認清兩岸在國際舞台上的實力差距。
黃暐瀚表示，台灣大可依循以往「旁聽」、「抗議」、「國際發聲」模式，或在國際媒體刊登廣告、向友邦請求聲援，但這些都無法改變台灣的國際困境，台灣人應思考，在選擇一邊一國職志、被中共打壓的環境下，我們還能做些什麼？而政府雖以「親美日」作應對策略，但美日能為台灣做到什麼地步？
(中時電子報)
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