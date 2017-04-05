韓式燒肉店Meat Love開幕　用炭很誠實

橡木炭跟備長炭通常不會冒火，而是透過溫度與遠紅外線加熱食物。這照片是為了攝影效果故意把火煽大（Meat Love提供）

正常橡木炭與備長炭燃燒時，就類似這樣，火力很穩定，無火星也少冒火（Meat Love提供）

木炭特性比一比表格（鄧博仁攝）

Meat Love韓式燒肉店韓藉老闆金泰勳（陳信翰攝）

有著菊花般花紋的橡木炭（陳信翰攝）

Meat Love韓式炭火燒肉餐廳，裝潢偏年輕，與客單價有點落差（Meat Love提供）

無限量供應的小菜，包含傳統手法醃製的未切片泡菜、涼拌冬粉、小黃瓜及冷湯等（Meat Love提供）

這些年日式燒烤與韓式燒肉店盛行，許多店家都愛標榜自己使用備長炭，事實上，絕大多數都不是真的。原因很簡單，因為備長炭實在太貴了。

一般進口木炭每公斤約30元，台灣本土龍眼炭50元，燒烤用初階備長炭每公斤400元起跳，價格約為一般木炭的10多倍。以一家燒烤餐廳一個餐期耗費20公斤炭火計算，若只使用木炭，成本只需600元，若全部使用備長炭，成本就飆到8000元。一天1萬6千元，一個月就48萬元。

這些年採訪下來，遇到真正100％使用備長炭的店家，在日本，有！在台灣，一家都沒有！絕大多數是7成炭精鋪底、3成備長炭在上增添香氣，甚至有許多餐廳只用幾根備長炭作作樣子，甚至根本沒用，也敢號稱自己是備長炭餐廳，就賭消費者不會去看火爐內的炭火或看不懂。其實，炭精、龍眼炭或一般木炭用得好，滋味也就很棒，重點是店家應該要誠實。

前幾天採訪全新開幕的Meat Love韓式炭火燒肉餐廳，有點嚇到，因為，它是一家真的100％使用橡木炭的燒烤店。

橡木炭性質跟備長炭很像，一樣燒製溫度超過千度，燃燒時表面溫度輕易可達3、4百度，而且火力穩定、火星少、少煙少粉塵，也跟備長炭一樣有著遠紅外線火力可深入食材內部，並可將炭香淡淡附著於燒烤的食物之上。不同的是，備長炭用的木頭是馬目樫，橡木炭用的就是橡木。

橡木炭又稱菊炭，因為燒製完成後木炭頂端有著漂亮花紋頗似菊花花紋。橡木炭沒有備長炭那麼貴，但也不便宜，以大陸購物網站價格推算，大約要價備長炭的1/2到2/3，相當於每公斤來台後也要一兩百元。（備註：基於環境因素，現在日本本土燒製的備長炭數量極少，韓國也幾乎都進口國外木材回韓國燒製，或國外燒製後再輸入韓國。台灣木炭行幾乎都沒賣橡木炭，主要都是韓式料理在使用並直接由國外進口而來，因此不易問到市價。中國與東南亞是主要木炭燒製與輸出國，因此才以大陸網站的木炭價格進行推算。）

好了，背景資料說清楚了，接下來講講Meat Love這家店。

地點位於台北市基隆路與信義路口，世貿斜對面。Meat Love自我期許要做韓式燒肉的一流店家，因此在用料選材上很用心，所用的黃銅餐具非常厚重，且不同的肉有不同密度的烤網相搭配，細節部分有顧到，當然價格也不低，例如一塊150g的和牛板腱肉售價2千元，一塊150g的和牛沙朗售價1500元，一塊200g的帶骨牛小排售價1100 元，韓式燒肉最基本的150g「厚厚的五花肉」400元，一盤海鮮南瓜煎餅350元，一杯可樂50元，一瓶台啤120元。算下來，一個人客單價，韓藉老闆金泰勳推估是800到1000元。

1000元是不低的價錢，值得嗎？坦白說，有些地方值得，有些地方不值。

值得的部份是，Meat Love的醃肉是好吃的，特別是那塊售價550元、重200g的秘醬梅花肉，是經主廚以新鮮水果等配料醃製4天而成，搭配新鮮萵苣生菜與每天鮮醃的爽脆泡菜，入口後肉質軟嫩滋味十足，非常回味，而且滿桌多樣小菜無限量供應。

不值的地方在於它的和牛、牛排、新鮮豬五花等等，如果不懂如何運用橡木炭的特性加以烤酥烤嫩，不關心餐具質感與烤網等等這些看不到的成本，就會感覺與其他店家沒有差別，只會覺得有些貴，加上Meat Love整體的裝潢氛圍較年輕，較難跟上這個價格。

亦即，這家餐廳的消費群定位沒那麼清楚，在食材、餐具、炭火與裝潢，彼此間有些落差。

但對記者而言，這是一家標榜使用橡木炭，也真正完全100％使用橡木炭的誠實店家，在食安問題層出不窮的現代，能誠實，就值得嘉許。而且在橡木炭這種不會吃進肚子又高成本的項目上都誠實，其他食材就讓人比較安心。

中時電子報提醒：飲酒過量，有害健康

(中時)