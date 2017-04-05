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韓式燒肉店Meat Love開幕　用炭很誠實

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韓式燒肉店Meat Love開幕　用炭很誠實
橡木炭跟備長炭通常不會冒火，而是透過溫度與遠紅外線加熱食物。這照片是為了攝影效果故意把火煽大（Meat Love提供）
韓式燒肉店Meat Love開幕　用炭很誠實
正常橡木炭與備長炭燃燒時，就類似這樣，火力很穩定，無火星也少冒火（Meat Love提供）
韓式燒肉店Meat Love開幕　用炭很誠實
木炭特性比一比表格（鄧博仁攝）
韓式燒肉店Meat Love開幕　用炭很誠實
Meat Love韓式燒肉店韓藉老闆金泰勳（陳信翰攝）
韓式燒肉店Meat Love開幕　用炭很誠實
有著菊花般花紋的橡木炭（陳信翰攝）
韓式燒肉店Meat Love開幕　用炭很誠實
Meat Love韓式炭火燒肉餐廳，裝潢偏年輕，與客單價有點落差（Meat Love提供）
韓式燒肉店Meat Love開幕　用炭很誠實
無限量供應的小菜，包含傳統手法醃製的未切片泡菜、涼拌冬粉、小黃瓜及冷湯等（Meat Love提供）

這些年日式燒烤與韓式燒肉店盛行，許多店家都愛標榜自己使用備長炭，事實上，絕大多數都不是真的。原因很簡單，因為備長炭實在太貴了。

一般進口木炭每公斤約30元，台灣本土龍眼炭50元，燒烤用初階備長炭每公斤400元起跳，價格約為一般木炭的10多倍。以一家燒烤餐廳一個餐期耗費20公斤炭火計算，若只使用木炭，成本只需600元，若全部使用備長炭，成本就飆到8000元。一天1萬6千元，一個月就48萬元。

這些年採訪下來，遇到真正100％使用備長炭的店家，在日本，有！在台灣，一家都沒有！絕大多數是7成炭精鋪底、3成備長炭在上增添香氣，甚至有許多餐廳只用幾根備長炭作作樣子，甚至根本沒用，也敢號稱自己是備長炭餐廳，就賭消費者不會去看火爐內的炭火或看不懂。其實，炭精、龍眼炭或一般木炭用得好，滋味也就很棒，重點是店家應該要誠實。

前幾天採訪全新開幕的Meat Love韓式炭火燒肉餐廳，有點嚇到，因為，它是一家真的100％使用橡木炭的燒烤店。

橡木炭性質跟備長炭很像，一樣燒製溫度超過千度，燃燒時表面溫度輕易可達3、4百度，而且火力穩定、火星少、少煙少粉塵，也跟備長炭一樣有著遠紅外線火力可深入食材內部，並可將炭香淡淡附著於燒烤的食物之上。不同的是，備長炭用的木頭是馬目樫，橡木炭用的就是橡木。

橡木炭又稱菊炭，因為燒製完成後木炭頂端有著漂亮花紋頗似菊花花紋。橡木炭沒有備長炭那麼貴，但也不便宜，以大陸購物網站價格推算，大約要價備長炭的1/2到2/3，相當於每公斤來台後也要一兩百元。（備註：基於環境因素，現在日本本土燒製的備長炭數量極少，韓國也幾乎都進口國外木材回韓國燒製，或國外燒製後再輸入韓國。台灣木炭行幾乎都沒賣橡木炭，主要都是韓式料理在使用並直接由國外進口而來，因此不易問到市價。中國與東南亞是主要木炭燒製與輸出國，因此才以大陸網站的木炭價格進行推算。）

好了，背景資料說清楚了，接下來講講Meat Love這家店。

地點位於台北市基隆路與信義路口，世貿斜對面。Meat Love自我期許要做韓式燒肉的一流店家，因此在用料選材上很用心，所用的黃銅餐具非常厚重，且不同的肉有不同密度的烤網相搭配，細節部分有顧到，當然價格也不低，例如一塊150g的和牛板腱肉售價2千元，一塊150g的和牛沙朗售價1500元，一塊200g的帶骨牛小排售價1100 元，韓式燒肉最基本的150g「厚厚的五花肉」400元，一盤海鮮南瓜煎餅350元，一杯可樂50元，一瓶台啤120元。算下來，一個人客單價，韓藉老闆金泰勳推估是800到1000元。

1000元是不低的價錢，值得嗎？坦白說，有些地方值得，有些地方不值。

值得的部份是，Meat Love的醃肉是好吃的，特別是那塊售價550元、重200g的秘醬梅花肉，是經主廚以新鮮水果等配料醃製4天而成，搭配新鮮萵苣生菜與每天鮮醃的爽脆泡菜，入口後肉質軟嫩滋味十足，非常回味，而且滿桌多樣小菜無限量供應。

不值的地方在於它的和牛、牛排、新鮮豬五花等等，如果不懂如何運用橡木炭的特性加以烤酥烤嫩，不關心餐具質感與烤網等等這些看不到的成本，就會感覺與其他店家沒有差別，只會覺得有些貴，加上Meat Love整體的裝潢氛圍較年輕，較難跟上這個價格。

亦即，這家餐廳的消費群定位沒那麼清楚，在食材、餐具、炭火與裝潢，彼此間有些落差。

但對記者而言，這是一家標榜使用橡木炭，也真正完全100％使用橡木炭的誠實店家，在食安問題層出不窮的現代，能誠實，就值得嘉許。而且在橡木炭這種不會吃進肚子又高成本的項目上都誠實，其他食材就讓人比較安心。

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(中時)

關鍵字：木炭備長炭橡木店家韓式
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