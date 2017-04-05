奧塞美術館經典名作來台 長榮航空提供專業級贊助

奧塞美術館鎮館之寶：米勒《拾穗》登台開箱。(時藝多媒體提供)

為慶祝法國最具代表性的博物館奧塞美術館建館三十週年，國立故宮博物院與時藝多媒體特別和奧塞美術館合作，在今年4月8日至7月24日於故宮圖書文獻大樓一樓展出「印象‧左岸─奧塞美術館30週年大展」，除了有台灣民眾熟悉的米勒《拾穗》、《牧羊女與羊群》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》，還有梵谷、竇加、高更、畢沙羅等多位大師名作，讓民眾不必遠渡重洋，便能享受一場19世紀歐洲印象派的精采藝術饗宴。

本次共計展出69件作品，總保值超過4億歐元（約新台幣150億元），指定航空長榮航空提供奧塞館方人員來台與經典畫作的載運，為展覽提供專業級的贊助。在31日的開箱儀式中，三件曠世名作：米勒《拾穗》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》與首度來台的梵谷《午睡》於展前公開亮相，長榮航空柯金成發言人表示很榮幸長榮航空可以參與此次大展，多年來國內舉辦的重要藝文活動，長榮航空幾乎不缺席，飛安與服務也深受國際藝文團體肯定。

長榮航空柯金成發言人表示長榮將會繼續支持藝術。(時藝多媒體提供)

長榮航空和時藝多媒體曾經共同合作過「米羅特展」、「米開朗基羅文藝復興大師特展」及「瘋狂達利特展」等多次重要國際級藝文特展，將來也會繼續透過贊助藝術特展，為提升社會的藝文風氣盡一份綿薄之力。

(中時電子報)