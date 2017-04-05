奧塞美術館經典名作來台 長榮航空提供專業級贊助
為慶祝法國最具代表性的博物館奧塞美術館建館三十週年，國立故宮博物院與時藝多媒體特別和奧塞美術館合作，在今年4月8日至7月24日於故宮圖書文獻大樓一樓展出「印象‧左岸─奧塞美術館30週年大展」，除了有台灣民眾熟悉的米勒《拾穗》、《牧羊女與羊群》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》，還有梵谷、竇加、高更、畢沙羅等多位大師名作，讓民眾不必遠渡重洋，便能享受一場19世紀歐洲印象派的精采藝術饗宴。
本次共計展出69件作品，總保值超過4億歐元（約新台幣150億元），指定航空長榮航空提供奧塞館方人員來台與經典畫作的載運，為展覽提供專業級的贊助。在31日的開箱儀式中，三件曠世名作：米勒《拾穗》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》與首度來台的梵谷《午睡》於展前公開亮相，長榮航空柯金成發言人表示很榮幸長榮航空可以參與此次大展，多年來國內舉辦的重要藝文活動，長榮航空幾乎不缺席，飛安與服務也深受國際藝文團體肯定。
長榮航空和時藝多媒體曾經共同合作過「米羅特展」、「米開朗基羅文藝復興大師特展」及「瘋狂達利特展」等多次重要國際級藝文特展，將來也會繼續透過贊助藝術特展，為提升社會的藝文風氣盡一份綿薄之力。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。