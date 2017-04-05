美軍將領：解決北韓問題 需要中國參與

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美國總統川普日前表示，如有必要，美國可能自行處理北韓核子和飛彈問題之後，美國軍方1位高級將領今天表示，任何制止北韓武器計畫的行動，都需有中國大陸參與。

路透社報導，川普（Donald Trump）接受「金融時報」（Financial Times）訪問時表示，大陸對北韓深具影響力，「中國要不就是決定協助我們處理北韓問題，要不就是不會。如果他們幫忙，對中國是好事，如果不幫，對誰都不好」。

川普和大陸國家主席習近平6日與7日將在佛羅里達州會面。

美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）司令海頓（John Hyten）今天表示，很難看到沒有大陸參與的北韓解決方案。

海頓在參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）聽證會表示：「任何解決北韓問題的方案，都必須有中國參與。」1060405

(中央社)