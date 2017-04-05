劍龍級潛艦更新 可支援潛艦國造

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國家中山科學研究院指出，劍龍級潛艦戰系更新工作，目前設計階段已完成潛望鏡等次系統裝備評估及選商，並進入戰系整體設計初期審查，全案工程進度正常，有助潛艦國造。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部率同中科院、漢翔公司、台船公司等單位，針對「國機國造、潛艦國造執行進度暨發展國防產業之具體目標及策略」提出報告並備質詢。

中科院在報告中指出，因應潛艦作戰需求，目前以既有水面艦的完備戰系能量為基礎，結合外商水下專業資源，承接劍龍級潛艦延壽案戰系更新工作；劍龍級潛艦戰系更新工作，「目前設計階段已完成潛望鏡等次系統裝備評估及選商」，並進入戰系整體設計初期審查，全案工程進度正常。

中科院表示，考量潛艦特殊作戰任務，各式戰系裝備對於水密耐壓、抗爆震等環境耐受要求度高，為提高戰系裝備自製比例及鼓勵國內廠商生產意願，在設計階段，與外商合作過程中，掌握可由國內生產的項目，並引導外商與國內已具供應條件之廠商議約，落實自製目標。

在建造階段，中科院要求戰系外商採購認證合格的國產組件，並輔導國內具技術潛力之供應商，擴大產品認證項數，提高國內廠商技術水準及產品品質；在運作維持階段，將建構我國潛用戰系裝備維修供應鏈，降低後勤維護成本，縮短檢修時程，增加國內產業效益。

中科院並表示，將運用此一延壽案技術及經驗，支援潛艦國造，目前正與台船研討戰系設計及重要裝備試研製合約事宜，以符合第一階段潛艦國造期程要求。

國防部報告則指出，潛艦國造合約設計全案預算29億元，合約設計區分準備、構想、初步、合約和細部設計等5個階段，期程自105年12月22日至109年12月22日止；初步設計主要工作在完成各系統功能定義、規劃、建置和艦艇性能推估，並就系統裝備進行擇優分析和審查，以完成設計規範。

在國機國造部分，中科院報告中指出，新式高教機產製進度，目前已完成外型及內部系統安排設計工作，預計5月進行機體結構初步設計審查，首架機依計畫於108年底前出廠，整體工作進度正常；新式高教機預算約686億元，自主品項約55%，經費約372億留在國內，持續10年可創造工作機會每年2000餘人。1060405

(中央社)