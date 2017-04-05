直笛賽愈挫愈勇 吳霈霈一圓金牌夢

中山工商學生吳霈霈從小參加直笛賽屢敗屢戰，愈挫愈勇，不放棄奪牌夢，日前她參加105學年全國學生音樂比賽，在直笛獨奏項目擊敗眾多好手，勇奪第1，一圓金牌夢。

值得一提的是，就讀中山工商一年級普通科的吳霈霈是以唯一高職學校晉級這項賽事決賽，她在直笛獨奏項目擊敗眾多明星學校參賽者，拿下個人組第1名。

吳霈霈學習音樂過程跌跌撞撞，雖不曾拿過冠軍，但都不減她對音樂的熱愛，反而愈挫愈勇，這次終於以零失誤，擊敗全國眾家好手一圓金牌夢。

吳霈霈從小因喜愛聆聽古典音樂，她讀國小時因學校有成立木笛班，「糊里糊塗」加入，小六時第1次上場比賽參加高雄市國小直笛大賽，抽到第1個上場表演，心情很緊張，「糊里糊塗」吹完曲子，結果成績最後1名，在台下當場嚎啕大哭。

吳霈霈再接再厲，上國中二年級時參加高雄市直笛大賽，以0.04分差距獲第4名，與全國決賽擦肩而過。去年參加國際交流賽，誤把新竹市文化中心弄成新竹縣文化中心，趕搭計程車到賽場，情緒大受影響，只得到第10名。

個性爽朗的吳霈霈今年捲土重來，參加全國學生音樂比賽高雄市初賽，演奏時一個恍神停頓2秒鐘，犯下嚴重失誤，讓她屈居第2，但已拿到決賽門票。

全國學生音樂比賽由國立台灣藝術教育館主辦，賽前吳霈霈與母親一起禱告，期盼汲取過去經驗，不能再重蹈覆轍，果然以流暢演奏、穩健台風，零失誤，擊敗強敵，勇奪她人生第1張直笛第1名獎狀。

「失敗為成功之母」，吳霈霈說，只要堅持夢想，不放棄持續朝目標邁進，總會有達標的一天。

「學音樂的孩子不會變壞」，她說，父母很支持她學直笛，讓她參賽更有信心；她謝這次賽前媽媽還陪她一起禱告，讓她穩住軍心。

吳霈霈一直將古協奏曲之父韋瓦第視為偶像，最喜歡編號522的協奏曲，她希望，未來藉由自己專長，教導小朋友喜歡音樂，如有機會出國當志工，也願把音樂的種子散播到全世界。1060405

(中央社)