蔣公銅像被斬首 內政部：盼理性表達訴求

台灣建國工程隊日前展開「斬首蔣介石行動」，不少蔣公銅像「斬首」、「割鼻」。內政部長葉俊榮今天說，尊重任何公共政策之討論，但希望能在法律基礎上，理性表達訴求，期待民主社會尊重各方面言論。

被問到一連串蔣公銅像被破壞，是否源自內政部廢止「塑建總統蔣公銅像注意事項」，葉俊榮表示，上次廢止的辦法已長期不適用，當時背景因蔣先生過世後，各縣市紛紛要建銅像，基於不願看到太多這樣子的銅像，才規定要點，如今都已不合時宜，因此有立委提出後，隔天就簽請廢止。

至於損壞銅像恐涉及刑法「毀損罪」，警政署有無專案措施，葉俊榮僅表示，有任何違反法律行為，在既有基礎下，都以法律程序處理。

(中時)