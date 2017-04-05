台鐵莒光號車廂故障 部分旅客轉乘

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今天上午台鐵605次莒光號車廂發生故障，導致列車延誤13分鐘抵達宜蘭站，台鐵也安排旅客換乘其他列車。

台鐵表示，今天上午台鐵605次莒光號列車的第7車廂發生鬆軔不良，約晚13分鐘抵達宜蘭站，到站後台鐵人員隨即將第7、8、9車廂摘放在宜蘭站，605次列車於8時20分繼續行駛。

台鐵表示，部分旅客已換乘4131次列車，也會安排原本座位在7、8、9車廂的旅客至其他車廂乘坐。1060405

(中央社)