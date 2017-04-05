陸媒：習近平訪芬蘭 支持歐洲整合信號
中國大陸國家主席習近平在當地時間4日下午抵達芬蘭，展開國是訪問。陸媒報導，習近平訪問芬蘭，除加強雙方在「一帶一路」合作外，也發出中國支持「歐洲一體化（整合）」信號。
新華社報導，習近平和夫人彭麗媛抵達芬蘭，展開訪問。習近平說，雙方正積極構建和推進面向未來的新型合作夥伴關係，中芬關係面臨新的發展機遇。
芬蘭媒體3日刊出習近平署名文章指出，中國推動「十三五（2016至2020年）」規劃，與芬蘭實施「2025發展願景」多有契合。
文章指出，雙方在創新創業、清潔能源、生物經濟、北極科研等領域務實合作將呈現更多新亮點。中方正在積極推進「一帶一路」建設，歡迎芬方積極參與。
中新社報導，這是習近平就任中國大陸國家主席以來首次訪問北歐國家，也是中國國家元首時隔22年再度訪問芬蘭。
報導說，習近平訪問芬蘭期間，兩國元首將為中芬關係未來發展繪製藍圖，還將為中歐合作注入新活力，發出中國支持「歐洲一體化（整合）」的信號
報導引述中國大陸前駐丹麥大使、曾長期從事中國對北歐外交工作的甄建國指出，芬蘭作為北歐五國之一和歐盟成員國，習近平此次到訪將推動中國與北歐次區域及歐盟的合作，再次表明中方始終堅定支持歐洲一體化的立場。
習近平4日至6日對芬蘭進行國是訪問，6日至和7日將轉赴美國，與美國總統川普舉行中美元首會晤。
報導說，會晤期間，兩國元首將舉行會見會談，習近平和彭麗媛將出席川普和夫人梅蘭妮亞舉行的歡迎宴會。1060405
(中央社)
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