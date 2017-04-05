翁啟惠涉貪及老院士獲特聘 中研院內部爆怨言
翁啟惠2016年捲入浩鼎案而請辭中研院院長獲准，但中研院基因體中心隨即通過翁啟惠的特聘研究員一案，據了解特聘研究員月薪從最高的37.7萬至17萬元，雖中研院不願實際薪資。再加，75歲院士李文雄今年1月續聘為特聘研究員，一任5年。有院內人員不滿抱怨這些特例續領高薪、霸佔資源，將讓年輕學者無法出頭。
據《鏡週刊》報導，去年中研院前院長翁啟惠請辭獲准後，中研院基因體中心就隨即通過翁啟惠的特聘研究員一案，讓包括中研院院士在內頗有微詞；今年又爆新爭議，前中研院生物多樣性中心主任、中研院院士李文雄也續聘為特聘研究員，並一任5年。中研院內部研究人員：「今年已經75歲的李院士，5年後就是80歲高齡，絕對是全台灣最老的公務員。」
不少中研院內部的研究人員指出，翁啟惠、李文雄雖擁有崇高的學術成就，但一人涉貪污罪遭起訴；一人年事已高，繼續領高薪霸佔資源，將年輕一代的傑出學者無法出頭，雖然程序合法，但社會觀感不佳。
對此，中研院回應，院務會議匿名投票同意續聘李文雄為特聘研究員，李院士獲得過諾貝爾獎等級的獎項，特聘不受年齡限制。
(中時電子報)
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