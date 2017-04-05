NBA》詹皇大三元 騎士重奪東區龍頭

詹姆斯連續兩場大三元，幫助騎士輕取魔術，重新奪回東區龍頭寶座。(美聯社資料照)

「小皇帝」詹姆斯5日在主場迎戰魔術之戰中繳出18分、11籃板、11助攻，連續兩場「大三元」成績單，率領球隊122比102輕鬆拿下3連勝，同時也幫助騎士重新奪回東區龍頭寶座。

騎士與塞爾提克目前同為50勝27敗，但騎士在主場與面對同樣東區球隊的戰績都優於綠衫軍，因此排名東區首席，塞爾提克只能屈居次位。

此役騎士靠著第三節的43比20強烈攻勢一舉取得21分領先優勢，整場比賽牛刀小試僅出手14次命中7球，洛夫貢獻28分、11籃板，厄文24分、8助攻，「神經刀」J.R史密斯19分，柯佛11分，先發中鋒崔斯坦湯普生前役被詹姆斯怒罵後，明顯心情無法平復，在球場上如同遊魂般閒晃毫無建樹。

(中時電子報)