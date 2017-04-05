習川會前射彈挑釁 美稱即將對付北韓

美國「卡爾文森號」航母戰鬥群正與韓國軍隊舉行大規模軍演之際，北韓發射飛彈以示抗議，圖為「卡爾文森號」航母戰鬥群3月28日在西太平洋的畫面。（圖/美國海軍）

一架美國海軍F/A-18超級大黃蜂（Super Hornet）戰機3月14日準備降落在「卡爾文森號」航母的甲板上。（圖/美聯社）

就在美國總統川普即將與中國國家主席習近平會面，而華府稱北韓致力發展核武為「人道問題」，並有美國高級官員坦言，平壤「已耗盡時間」後，北韓周三再度發射飛彈。

據韓聯社報導，韓國聯合參謀本部5日說，北韓當天上午6時42分許在咸鏡南道新浦一帶，向半島東部海域發射1枚彈道飛彈，飛行約60公里，落入日本海。而據路透報導，日本首相安倍晉三說，平壤可能進一步挑釁。安倍說，日本將與美韓密切合作，以維護人民的生命與福祉。

美聯社指出，由於北京深怕金正恩政權垮台後，將引發難民潮，並導致美韓增兵邊界，因此仍舊反對採取強硬手段，以解決北韓問題。而川普周末已告訴《金融時報》（Financial Times），要是中國不對北韓核計畫採取更強硬的立場，美國準備單獨採取行動。

川普說，中國對北韓有龐大的影響力，而北京如果願意幫美國對付北韓，那對中國是好事，但要是他們不願這麼做，對任何人都沒好處。

事實上，川普早在去年11月與美國前總統歐巴馬首度會面時，便警告他可能得趁早決定，是否要以武力來對付北韓。這位白宮新主人曾數度公開表明，他不排除動武。

而美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在得知北韓試射飛彈後，只簡單扼要地表示：「美國對北韓已經說得夠多了！」

法新社指出，北韓在習川會前不到48小時發射飛彈挑釁，只會加深中美在解決北韓問題上的歧見。而白宮擔心，平壤只要再花幾個月，就能結合核子與長程飛彈技術，將美西納入打擊範圍。

分析稱，鑒於北韓這次在地上發射的飛彈射程較短，可能不是洲際飛彈（ICBM）或潛射彈道飛彈（SLBM）。這是北韓自3月22日射彈失敗後，時隔14天再次發射飛彈。3月6日，北韓還在平安北道鐵山郡東倉里一帶試射了4枚彈道飛彈。

有分析認為，在中美領導人即將首次會晤之際，北韓可能藉以發射飛彈進行武力示威。川普和習近平6-7日將在美國佛州舉行峰會，北韓核問題可能成為這次會談的主要議題。

另據分析，北韓此舉可能在抗議韓美聯合軍演「鷂鷹」（FE）。美國在這次軍演中派出「卡爾文森號」（USS Carl Vinson，CVN-70）核動力航母，B-1B戰略轟炸機與「哥倫布號」（USS Columbus，SSN 762）核潛艇等多種戰略武器，加強對北韓施壓。對此，朝中社4月1日強烈譴責稱，美國將動用各種戰略武器，對北韓進行「核武先發制人」攻擊。

韓美軍方認為，北韓可隨時發起大規模挑釁，包括進行新一輪核子試驗和發射洲際彈道導彈等，因此正密切關注相關動向。北韓當天射彈後，韓國總統府青瓦台緊急召開國家安全保障會議（NSC），討論應對方案。

(中時電子報)