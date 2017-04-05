大樓凌晨火警 疏散百人 男手臂燙傷

台北市消防局今天凌晨4時44分獲報，中山區新生北路三段某公寓火警，警消趕往救火，架設雲梯車射水灌救，同時疏散住戶百人，救出起火的9樓郭姓屋主，他左手臂有9%的2度燙傷，送馬偕醫院急救，無生命危險。

消防局出動15輛消防車、4輛救護車、1輛行動醫療車與57名警消前往搶救火勢，20分鐘後撲滅。

初步研判起火為9樓後側陽台，燃燒面積30平方公尺，可能是電氣因素所致，詳細原因仍待鑑識調查。

(中時)