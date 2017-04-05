生意一落千丈罹憂鬱症 小彬彬身邊見新歡陪伴？

溫兆宇不僅生意一落千丈，和妻子離婚進度更陷入膠著。(圖/本報系資料照)

溫兆宇和第2任老婆賴羿君，當初交往一個月就閃婚，不過這段婚姻僅維持五年就宣告破局，夫妻倆目前處於分居狀態，不過近日卻見身旁出現一名馬尾熟女，兩人互動親暱，也讓外界推測是否為新對象?

根據《蘋果日報》報導溫兆宇和該女子在店內互動親密，只見她碗裡沒料，溫兆宇便主動把鍋裡大塊羊肉舀到她碗裡，該女子在閒暇時也會主動照顧小小彬，這讓人好奇詢問是否有發展空間?對此溫兆宇嚴正否認，更明指「不是我喜歡的那型」，而前妻在聽聞此消息後，更是略帶嘲諷表示「他有新歡最好了，不然一直不離婚」，至於兩人的離婚進度，溫兆宇則表示雖同意孩子共同撫養，但最後不了了之，完全沒有新進展，不過他透露小君曾傳訊告知「沒有你，我也過得很好」。

此外溫兆宇更自曝羊肉爐生意跌至谷底，現在1天做不到3千塊，幾個月來已虧80萬，為了刺激顧客消費可說絞盡腦汁，未料竟過於煩惱難入眠，導致出現憂鬱症狀況，甚至還猛掉頭髮，讓他急得去醫院掛身心科吞百憂解，由於副作用會昏昏欲睡，最後索性停藥，直到朋友規勸正面思考心情才會輕鬆，才讓他隨之轉念。

(中時電子報)