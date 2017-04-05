馬景濤嫩妻離婚首打破沉默 「没任何外在負面因素」

馬景濤30日宣布和嫩妻吳佳尼離婚。(圖／翻攝自馬景濤微博)

吳佳尼首回應離婚一事。(圖／翻攝自吳佳尼微博)

馬景濤30日宣布和小21歲嫩妻吳佳尼離婚，二婚再度破局，離婚原因眾說紛紜，有傳他家暴，也有一說是弟弟馬景珊剛出獄，他將助弟東山再起，而吳佳尼也在沉默多天後首發聲，「我能體悟和支持景濤的決定」，並透露離婚沒有任何外在的負面因素。

吳佳尼表示離婚是個艱難的決定，「人生有多少個十年，十年裡我們一起走過的路，已然成為彼此生命中的一部分」，她認為愛情沒有對錯，重要的是兩人一起在婚姻中慢慢成長，「婚姻不在，情誼依舊，我能體悟和支持景濤的決定」。

她也透露離婚沒有任何外在的負面因素，「這個決定對我們來說是最好的生活方式，我們還會是家人和朋友，依然會相互扶持」，他們也會共同呵護兩個兒子，「相信一切都是最好的安排！」

(中時電子報)