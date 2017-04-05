郵差直接做長照 衛福部：可行性不高

郵差可能成為長照新人力，外界關注人力負荷。衛生福利部長陳時中5日在立法院表示，非常歡迎社會資源幫忙長照，但要郵差直接做長照「可行性不高」。中央社記者裴禛攝 106年4月5日

郵差可能成為長照新人力，外界關注人力負荷。衛生福利部長陳時中今天說，非常歡迎社會資源幫忙長照，但要郵差直接做長照「可行性不高」。

交通部研擬建立郵局長照網，透過主動探視或送餐等方式，結合資訊科技，建立完整通報機制，尤其在偏鄉地區，在發現獨居老人有狀況時，立即通報相關單位，彌補長照人力的不足。交通部也評估郵局發展日間照護，但仍在初步構想階段。

陳時中上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會，他會前回應長照議題時表示，任何社會資源要進來幫忙長照，「都非常歡迎」，在日本也有相關經驗可以參考，但詳細執行狀況還有待跟交通部密切溝通。

郵差人力負荷成外界關切重點，陳時中表示，郵差加入長照系統是否可行，端看要服務的內容。如果是直接做長照，「可行性就不高」；若從事附加性服務，如發現老人行動不便、發生狀況需要照護，可以幫忙通報，這是一個附帶性服務。

陳時中說，附帶性的服務也會增加郵差的工作負擔，相對的配套要怎麼做，還需要研議。

有關日本核災區食品和美豬進口議題，陳時中重申，衛福部「沒有既定立場」，遵循食安第一、為民把關，不會因為其他任何因素喪失專業立場。1060405

(中央社)