傳駭客入侵 李瑞倉：沒有銀行被入侵
金融監督管理委員會主任委員李瑞倉今天表示，目前為止台灣沒有銀行被駭客入侵的狀況，且銀行已經有充分準備。
美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，根據俄羅斯知名網路安全公司卡巴斯基（Kaspersky）最新報告，北韓目前與18個國家和地區銀行遭遇駭客攻擊有關。據報導，台灣也受害。
李瑞倉上午到立法院財政委員會列席備詢前，接受媒體訪問時表示，目前沒有所謂受害問題，台灣只是被點名要入侵，對此金管會一得到消息就請銀行注意，銀行也有充分準備 。
他說，銀行公會本身有資訊安全溝通平台，互相通報、互相支援，「到目前為止，沒有被入侵的狀況」。1060405
(中央社)
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