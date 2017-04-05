許鞍華執導明月幾時有 周迅毫不猶豫接演
暌違影壇兩年之久的演員周迅，她主演的電影「明月幾時有」7月將在台灣上映，周迅透露，當初拿到劇本時還沒細看，只知道是與導演許鞍華合作，就立刻毫不猶豫答應接演。
2014年底後，周迅闊別大銀幕超過2年的時間，今年不僅和演員霍建華一起演出電視劇「如懿傳」，兩人更與彭于晏一同主演電影「明月幾時有」，憑這部以女義士為重心的電影，宣告回歸影壇。
周迅在「明月幾時有」飾演方蘭，本是個無憂無慮的小學教師，香港淪陷時，她不僅秘密營救被通緝追捕的知識分子之外，也主動參與抗戰行動，用堅毅勇敢取代了原本的柔弱，成為香港淪陷時期的傳奇人物。
周迅最初答應演出「明月幾時有」，完全是基於對導演許鞍華的信任與仰慕，周迅曾透露，當初拿到劇本時還沒細看，只知道是與許鞍華合作，就立刻毫不猶豫答應接演。
「明月幾時有」劇照近日曝光，周迅從擔任老師的小家閨秀造型，到粵港一代的客家婦女傳統裝扮，展現不同的面貌，她的角色不僅是港九抗日遊擊隊女子隊長，也以日常婦女的裝扮大隱隱於市。
「明月幾時有」7月7日全台上映。1060405
(中央社)
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