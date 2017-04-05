郭芳煜：幫公務員服務 會好好珍惜

由勞動部長轉任考試院保訓會主任委員的郭芳煜今天表示，心情上轉換一個方式也很好，38年前高考進公務體系就是人事行政，有機會幫公務人員服務會好好珍惜。

立法院司法及法制委員會上午審查「公務人員保障法部分條文修正草案」，考試院公務人員保障暨培訓委員會主任委員（簡稱保訓會）兼國家文官學院院長郭芳煜列席備詢。

郭芳煜會前受訪被問從勞動部長轉任保訓會主委心情轉折表示，心情上，覺得換一個方式也很好，38年前他高考錄取就是人事行政，冥冥之中又回到這裡，回到原來的專業，歷練兩個領域，能有機會幫公務人員服務，「我會好好珍惜」，這也是他第一次以保訓會主委到立法院備詢。

從勞工權益保障到公務員權益兩者差別？郭芳煜說，保障的性質與本質很接近，只是對象不同，勞動部是服務1020萬名勞工，培訓勞工技能，這次對象是公務人員約30、40萬名，培訓怎樣做好一名公務員，兩者的基本觀念、核心價值、技能、服務態度都是一樣的。

郭芳煜說，以前處理勞工在職場上獲得充分保障，保訓會是公務員保障，勞工訴願量比較大，一年訴願約2000、3000件，公務員將近1000件；勞工培訓部分，1年6個職訓中心好幾十萬，保訓會1年約1萬3000、4000個；兩者唯一不同，保訓會處理是已考取的公務員怎樣加強服務品質，勞動部處理怎樣讓勞工得到就業技能，趕快就業，但本質相同。1060405

(中央社)