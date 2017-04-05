方陣快砲案懲處海軍司令 國防部：未定案
海軍方陣快砲採購案未通過立法院就先與美方簽署發價書，傳出多名海軍官員包括海軍司令遭懲處，國防部今天表示，到目前為止，相關人員沒做最後定案，國防部在研議中。
海軍新型方陣快砲採購案預算尚未審議通過，就趕在去年7月先與美方簽署發價書，遭朝野立委批評涉及侵犯國會預算審議權，部分年度預算因而遭凍結。
媒體報導，國防部核定的懲處案中，時任海軍參謀長的梅家樹中將、時任戰系處長王宗煜少將及戰系處組長胡庭光上校都各記申誡一次；海軍司令黃曙光上將則為此自請處分，不過國軍上將的任免、獎懲都是由總統決定，國防部以「查有督導行政作業未臻周延之責」，建議對黃記申誡一次，已獲總統同意。
國防部發言人陳中吉今天出席立法院國防及外交委員會前受訪表示，方陣快砲建案過程中樽節預算新台幣13億元，國防部尊重委員指教，懲處和檢討內容是海軍司令部提出來的，到目前為止，相關人員沒做最後定案，國防部在研議中。
陳中吉說，報導提到說到總統已核定黃曙光的懲處，事實上並沒有，後續國防部還在研議中。1060405
(中央社)
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