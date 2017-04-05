北韓又射飛彈 提勒森不耐日嚴厲抗議
北韓再度試射彈道飛彈。日本政府表示，對平壤一再挑釁「絕不容忍」；南韓召開國家安全會議，評估相關情勢。美國國務卿提勒森則表達不耐指出，對北韓的事已說得夠多了。
平壤幾天前才警告，若國際社會加強制裁將予報復。南韓國防部聲明，這枚飛彈飛行約60公里。美國軍方指出，這是1枚KN-15中程彈道飛彈，對美國不會構成威脅。
法新社報導，提勒森（Rex Tillerson）證實，平壤「又再次」試射中程彈道飛彈。他在聲明中說：「美國對北韓的事已說得夠多了，沒有進一步的評論。」
日本譴責今天的試射，並表示此舉違反安理會決議。內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）指出：「日本對於北韓一而再的挑釁行動絕不容忍，政府對此嚴厲抗議並強烈譴責。」
路透社報導，南韓總統府青瓦台召開國安會議，評估相關情勢。（譯者：中央社何宏儒）1060405
(中央社)
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