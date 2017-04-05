MLB》「虎王」韋藍德開幕飆10K 老虎47年來第一人
去年成績佳拿不到賽揚獎，球隊連兩年無緣季後賽，想必讓「虎王」韋藍德(Justin Verlander)滿肚子怨氣，球季結束後喊話今年要率老虎重振，且他顯然不是說說而已！5日老虎開幕戰對決白襪，他一夫當關力投6.1局僅失2分，更飆出平隊史開幕戰紀錄的10次三振，加上打線以3轟相挺，率隊6比3拔得頭籌。
老虎上季在美聯中區屈居第二、爭搶外卡又失利，全隊都不滿意這個結果；今年所有人力圖振作的氛圍，虎王從春訓時就相當有感，「重新再回到這個休息室，大家都很開心，也為這個新球季的到來感到興奮！」此役虎王也帶頭衝鋒，雖然首局就失1分，但最終用6.1局失2分的優質先發，助球隊奪首勝。
「他今天完全在狀況內！」這場比賽也貢獻2安打、2打點，敲出本季首轟的金斯勒(Ian Kinsler)，也盛讚虎王的投球，「他兩度遇上危機，但他沒讓狀況持續困擾他。」虎王封鎖白襪打線，打線也於2上火力爆發，卡斯提阿諾斯(Nick Castellanos)和J.瓊斯(JaCoby Jones)聯手出擊，分別貢獻一發全壘打，助老虎一口氣進帳5分。
靠著這5分大局，老虎此後沒再居於落後，終場就以3分之差勝出。虎王繳好投奪勝，代表哥倫比亞出戰經典賽的坎塔納(Jose Quintana)可就悶了！他不僅5.1局狂失6分，單場挨3轟更是生涯最慘，但他自認感覺其實很不錯，信心也未受影響，「這就只是第一場先發，球季還很長，下一場先發會試著投出好球。」
(中時電子報)
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