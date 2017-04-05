就業博覽會 吳鳳科技大學旭光中心登場

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我要評比

吳鳳科技大學「校園就業博覽會」明天將在校園旭光中心登場，近70間知名企業釋出逾4000個職缺，即將步入職場大學生，或是待業、想轉業民眾，都可到場尋求理想工作。

吳鳳科技大學今天表示，校方與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於6日在校園旭光中心舉辦「機不可失！徵的就是你」校園徵才博覽會，有4000多個工作職缺。

吳鳳科大指出，現場提供多項就業機會及政府資源（原住民族委員會、嘉義就業中心及國軍中部地區人才招募中心、行政院海岸巡防署）。

吳鳳科大說，現場近70家廠商到場徵才，包含嘉友電子、嘉義鋼鐵、台灣佳能、友良高科技紡織、財團法人精密機械研究發展中心、天珩機械等，除了校內外應屆生外，也歡迎校外待業、想轉業民眾前來尋求「好頭路」。1060405

(中央社)