外交部行動領務服務 11日澎湖登場

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外交部今天表示，為加強對澎湖民眾服務，11日與12日將在澎湖縣提供「行動領務」服務，現場受理申請護照，提供出國實用資訊等。

外交部表示，「行動領務」服務將提供首次申辦及換發晶片護照的收件服務，待護照製做完成後，將以快捷郵件寄給申辦民眾。

外交部說明，首次辦理護照的民眾須準備護照申請書、2吋彩色近照2張、身分證正本、影本及規費新台幣1300元，未滿14歲者除備妥護照申請書及照片外，另須繳交含詳細記事的戶口名簿或戶籍謄本，以及監護人身分證正本暨影本，並支付規費新台幣900元（可查詢領務局網頁申辦護照說明）。

若民眾須換發護照，除上述證件外，還須備妥未逾期的原護照，以便截角註銷。有意申辦護照的民眾，可先向縣內各戶政事務所或移民署澎湖縣服務站索取申請所需表件預先填寫，以節省辦理時間。

外交部說，行動領務服務除了受理護照申請，也將在現場提供民眾出國實用資訊，包括外交部旅外急難救助措施、青年海外度假打工等，並將派員協助民眾加入領務局LINE官方帳號及出國登錄系統等。

外交部表示，行動領務服務11日下午2時30分至4時30分在澎湖縣白沙鄉赤崁社區活動中心（地址：澎湖縣白沙鄉35號）、12日上午9時至11時30分在澎湖縣縣政府禮堂（地址：澎湖縣馬公市治平路32號）辦理，歡迎民眾善加利用。1060405

(中央社)