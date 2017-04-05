蔣公銅像遭斬首 葉俊榮：盼理性表達訴求
媒體報導，全台有多處蔣公銅像遭破壞。內政部長葉俊榮今天說，任何公共政策討論，內政部都尊重，但要在法律基礎下理性表達訴求，若有涉毀損罪等違法行為，都以法律程序處理。
民進黨立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）日前抨擊內政部還有「塑建總統蔣公銅像注意事項」。內政部3月7日發函教育部、各縣市政府等單位，因已無繼續適用必要，即日起停止適用。
媒體報導，「台灣建國工程隊」以菜刀或竹竿綁菜刀取下蔣介石銅像首級，並表示台灣不需要這種政治偶像與景觀垃圾，「除蔣就是除去反動威權體制」。媒體詢問，是否相關辦法廢止後，政府就默許這種行為？
葉俊榮上午在立法院受訪時表示，「塑建總統蔣公銅像注意事項」是在民國64年訂定，已經長期不適用，當時有一定的背景，因為各縣市蔣介石過世後，紛紛要建銅像，內政部基於不願意看到太多這樣的銅像，所以規定一些要點。「現在都已經完全不合時宜了」，立委提出後，隔天就簽請廢止。
葉俊榮說，任何公共政策的討論都尊重，大家還是要在法律基礎之下，盡量理性表達訴求，這是民主社會的期待，尊重各方面的言論；若有任何違反法律，在既有基礎下，都以法律程序處理。1060405
(中央社)
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