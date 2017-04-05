彰化以南 18個空品測站達不良
環保署空氣品質監測網今天指出，上午彰化以南共有18個空品測站達到不良等級，以高雄最嚴重，全面達到不良等級，另桃園大園、金門及馬祖也達到不良等級，環保署提醒敏感族群減少戶外活動，民眾外出要戴口罩。
根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，上午9時金門受到中國的境外污染物影響，已經達到對全民健康有影響的紅害等級；大園、馬祖、線西、二林、崙背、麥寮、台西、新港、台南、美濃、橋頭、鳳山、林園、大寮、左營、楠梓、仁武、前金、前鎮、小港、復興及屏東，達到對敏感族群不良的橘色警示等級。
環署監資處說，今天中南部仍因受到大氣擴散條件不佳，境內污染物持續累積，主要污染物仍為PM2.5，另氣候悶熱，午後臭氧濃度升高，台灣各地空品都會受影響，請民眾要注意防範。
環署提醒，空污達橘警等級將對敏感族群的健康造成影響，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。1060405
(中央社)
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