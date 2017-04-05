Gackt體脂肪7％ 床上驚呆女伴

Gackt勤健身，體脂肪僅有7%！（圖／取自Gackt IG）

43歲日本歌手Gackt過去走視覺系，迷倒不少女歌迷，邁入中年的他更懂得保存自己的價值，他積極健身，體脂肪現在只有7%！雖然是熟男，可身材依舊嚇嚇叫，Gackt昨出席記者會，更自爆每回在床上脫衣服，女伴都會眼睛為之一亮！

Gackt近年來非常愛在網上展示自己健身的效果，也因此迷倒不少女性，進而有些風流傳聞，不過他昨自己出席活動，透露勤運動的原因，是因為不想要超過40歲變成沒用的糟老頭，體脂肪僅有7%的他，非常滿意自己的狀態，但更讓他自傲的，是每回脫衣服時，都會有女生用讚嘆眼神看著他，更說「是在床上。」讓人對他的私生活更充滿好奇。

(中時電子報)