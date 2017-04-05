NBA》溜馬大勝暴龍 東區排名回升至老八
東區最後4張季後賽競爭進入白熱化，溜馬在保羅喬治的35分、10籃板領軍下108比90大聖暴龍，東區排名回升至老八，黃蜂111比118不敵巫師，落後溜馬2場，接下來4場例行賽已無退路都必須全勝才有機會搶下季後賽門票。
暴龍打完半場取得11分領先優勢，溜馬在第三節回敬37比24攻勢，將比數逆轉超前為77比75，決勝節保羅喬治、提格(20分)與桑迪斯楊(15分、11籃板)等先發主將聯手強攻打出31比15的單節比數，最終以18分之差強勢取勝。
東區目前態勢，公鹿暫居第五、老鷹、公牛與溜馬分居六至八，四隊之間只有2.5場勝差，熱火第九、黃蜂第十，6隊拚搶4張季後賽入場券。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。