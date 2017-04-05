NBA》溜馬大勝暴龍 東區排名回升至老八

保羅喬治豪取35分、10籃板，溜馬逆轉擊敗暴龍，東區排名回升至第八。(美聯社資料照)

東區最後4張季後賽競爭進入白熱化，溜馬在保羅喬治的35分、10籃板領軍下108比90大聖暴龍，東區排名回升至老八，黃蜂111比118不敵巫師，落後溜馬2場，接下來4場例行賽已無退路都必須全勝才有機會搶下季後賽門票。

暴龍打完半場取得11分領先優勢，溜馬在第三節回敬37比24攻勢，將比數逆轉超前為77比75，決勝節保羅喬治、提格(20分)與桑迪斯楊(15分、11籃板)等先發主將聯手強攻打出31比15的單節比數，最終以18分之差強勢取勝。

東區目前態勢，公鹿暫居第五、老鷹、公牛與溜馬分居六至八，四隊之間只有2.5場勝差，熱火第九、黃蜂第十，6隊拚搶4張季後賽入場券。

(中時電子報)