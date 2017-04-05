制約時代力量發展的重大因素 陸學者：是缺錢
時代力量於2015年1月25日正式成立政黨，在2016年立法委員選舉獲得5個席次，僅次於民進黨與國民黨，成中華民國立法院第三大政黨。四川省台灣研究中心、自媒體海峽青年評論聯合發起人李東海專文指出，在執政無望的情況下，獲得政治獻金的困難度也在增加，如今制約時代力量發展的重大因素就是缺錢。
在2016年選舉期間，時代力量許多區域立委席次曾被民進黨禮讓。綠委黃偉哲也曾表示，民進黨與時代力量目標相近，一直都是競爭又合作的關係。所以民進黨與時代力量總被稱為「大綠、小綠」。
但大綠小綠近來關係尖鋭，1月時代力量的黨慶，民進黨也沒人參加。根據《中評社》報導，李東海認為經濟實力頗強的「老台獨」有可能在大綠、小綠分家後支持民進黨。
由於時代力量無法針對支持者的小額募款方面取得足夠成績，也因兩岸議題的極端立場得不到台商奧援。在執政無望的情況下，金脈問題的解決，是如今時代力量的老大難問題。
(中時電子報)
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