蔣公逝世42周年 馬英九、洪秀柱先後謁陵

前總統馬英九5日到桃園市慈湖陵寢謁陵。(賴佑維攝)

國民黨主席洪秀柱5日到桃園市慈湖陵寢謁陵。(賴佑維攝)

紀念先總統蔣介石逝世42周年，前總統馬英九、國民黨主席洪秀柱先後到桃園市慈湖陵寢謁陵，馬英九鞠躬、獻花、俯首追思後離去，並未發言。洪秀柱被媒體詢問綠營提出廢除兩蔣園區看法時，洪秀柱說，民進黨無視人民的感情，想與大陸切割，「想做什麼，大家心中都很了然」。

洪秀柱表示，民進黨希望完完全全與中國大陸切割，而達到台獨建國的理想。她說，「心中想什麼，就大聲說出來，不要用其他方式遮遮掩掩，其實民進黨要做什麼，大家心中都很了然」。

此外洪秀柱被詢問在網路社群中與時代力量立委黃國昌有爭論，洪秀柱說，黃國昌的言論，會引起民眾有不同看法是有原因的，如果黃國昌認為被誤解，就出來說清楚、講明白。也很希望黃國昌能積極、具體對「反日本核災食品進口」、「反對毒品除罪化」有正面的表述。

(中時)