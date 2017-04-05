波札那地牛再翻身 規模5.0淺層地震來襲

我要評比

美國地質調查所（U.S. Geological Survey）表示，非洲國家波札那今天凌晨發生規模5.0淺層地震。由於震源深度很淺，很多人感受到搖晃，但不太可能造成嚴重損害。

波札那兩天前才發生規模6.5強震。

路透社報導，美國地質調查所表示，最新一起地震是凌晨2時55分發生，震央在首都嘉伯隆里（Gaborone）以北255公里處，震源深度很淺，只有10公里。

波札那3日遭遇規模6.5強震，全國各地都感受到搖晃，但沒有傳出傷亡或損壞消息。（譯者：中央社張曉雯）1060405

(中央社)