甜美歌手囊腫瀕死 遺願心酸：可不可以可憐我
因撞名對岸「炫富女」網紅造成不少誤會的新加坡歌手郭美美，其實已經出道12年，當年一首〈不怕不怕〉為她打開知名度，然歌手路一直走得不順遂，加上受到撞名、生病修養等影響，讓她一度低落，也因為生病，讓她心願點成遺願，內容讓人聽了好心酸。
據《自由時報》報導，郭美美2011年發現罹患「血囊腫(子宮肌瘤)」，讓他驚奇不穩，曾經一個月來3次，每次幾乎都是血崩的狀態，而當時醫生表示，需要開刀才能知道是什麼病症，讓她一度懷疑自己得了惡性腫瘤，郭美美想到自己可能會死，心裡浮現的第一個遺願竟是「唱歌」。
身為歌手的她，心願卑微，郭美美說：「那時就想，可不可以跟大家說，我有腫瘤可能快死了，可不可以可憐我，給我個舞台唱歌」，所幸檢查結果出爐，是良性腫瘤，而這個讓她幾乎在鬼門關前走一遭的經歷，深深影響了她往後的人生觀，決定從此抱持著「每天都是生命最後一天」的態度來生活。
(中時電子報)
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