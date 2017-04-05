非法使用隆鼻線材 整型名醫李進良被起訴
英文補教名師徐薇丈夫江正明投資羅比珍妮國際公司，涉嫌夥同擔任業務經理的名醫之女姜琤，自韓國進口未經核准的拉皮隆鼻線材，提給整型名醫、嘉仕美診所負責人李進良等5名醫師使用。台北地檢署今依違反藥事法起訴李進良等5名醫師。
另被懷疑非法輸入線材的「徐薇文化事業」公司，檢方認定罪嫌不足，另予不起訴處分。
檢調查出，羅比珍妮引進非法線材後轉售予上百家醫美診所，就連知名整形醫師李進良的「嘉仕美診所」也是羅比珍妮客戶之一；檢調日前曾搜索「嘉仕美」等多家醫美診所。
檢方認定，李進良等5名醫師，自2013年至2015年間未經查證，使用羅比珍妮自韓國進口未經核准的拉皮隆鼻線材，屬於過失犯。
至於江正明、姜琤、及前三軍總醫院醫師高全祥因引進非法線材，2012年迄今不法所得2300萬元。台北地檢署去年10月已依違反藥事法先起訴江正明、姜琤、高全祥與2名員工共5人。
涉案的姜琤是已故總統蔣經國御醫姜必寧之女，在醫界人脈廣沛，連李進良也稱呼姜女為「師母」。起訴指出，姜琤2012年相中當時風靡韓國的「Misju」拉皮、「Misko」隆鼻線材，申請主管機關核准進口卻被打回票，改以進口推進器為名夾藏線材輸入台灣，另指示何姓員工處理報關等業務，陳姓員工則借用徐薇公司辦公室裁切分裝線材。
羅比珍妮為向醫美診所推廣新款線材，資助高全祥50萬元前往韓國學習隆鼻、拉皮技術，返台後再以小型說明會方式示範教學，因在示範教學過程使用非法線材，涉嫌意圖販賣而陳列。
(中時)
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