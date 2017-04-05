來去南寧迺夜市 這點和台灣很不一樣
台灣夜市遠近馳名，各種美味小吃、有趣的小攤販滿足人心，外國遊客來到寶島，不來到夜市體驗一下，就像是沒到過台灣一樣，而在廣西的南寧市，夜生活同樣相當有看頭，除了形形色色的酒吧街，夜市文化也是精彩，琳瑯滿目各類小吃、小販的叫賣聲，讓南寧的夜晚熱鬧萬分。
來到南寧中正路夜市，長長一條街道在夜晚時分燈火通明，夜市人聲鼎沸，各種特色小吃在兩旁一字排開，這裡的燒烤在南寧遠近馳名，鮮魚、小龍蝦、肉串擺得滿滿，誘惑著來客嘗鮮，在大型一點的店門外，一張一張又一張的大桌坐著大口享用美味的饕客，就像台灣熱炒店一般，只是把座位搬了出來。
在中正路夜市，台灣小吃也沒缺席，一間又一間打著台灣名號的美味在這裡迎賓，雞翅包飯、水果、臭豆腐、手搖飲，同樣令人食指大動，但不管是來自台灣還是當地的攤販，他們的付款方式都有個共同點，掃掃QR-CODE，手機就能支付。
大至店家，小至水果攤，當地人最常使用的付款方式就是手機支付，來逛夜市只要帶支手機，掃描店家放在桌上的微信支付或支付寶QR-CODE，不用帶錢包、更不用花時間一來一往找錢，相當輕鬆便利，出門在外，一支手機就幾乎可以搞定你所有花費。
大陸的行動支付幾乎已成基本配備，而相對於大陸的普及，台灣還有一段路要走，不過隨著3月39日Apple Pay正式在台起跑，行動支付的風潮可望隨之掀起，享受出門不帶錢包的生活。
(中時電子報)
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