傳漢翔董座將遭撤換？廖榮鑫：不是我們內部問題
日前有媒體報導漢翔董事長廖榮鑫將被撤換，但廖榮鑫今天在立院答詢卻暗藏玄機。國民黨立委江啟臣今天在立院國防及外交委員會質詢廖榮鑫是否真有此事，廖榮鑫表示，「個人去留不在這裡討論」，江啟臣接著追問漢翔是否內部人事有問題，廖榮鑫說，「不是我們內部的問題。」
江啟臣又接著追問廖榮鑫，不是內部問題所以是「上面」的問題？廖榮鑫說，「我沒這樣說」，江追問，「你就是不否認囉？」廖榮鑫接著強調，「我沒有承認。」
江啟臣擔憂，漢翔內部的人事問題恐怕影響國機國造的期程，廖榮鑫則回應，距離飛機首飛時間設定是還有1182天，全漢翔的人都知道這個時間，江啟臣反問，廖自己都有撤換可能了，現在說話還算話嗎？廖榮鑫則說，「我說的當然算數，我『現在』說的算數。」
(中時)
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