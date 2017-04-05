不倫戀惹議 韓導演洪尚秀將出自傳
與女星金敏喜陷入婚外情的南韓導演洪尚秀，為紀念出道21週年，不畏不倫戀爭議，將出自傳講述與電影的不解之緣，也將首次透露自己的愛情故事。
南韓「亞洲經濟」引述知情人士透露，洪尚秀在歐洲擁有大批忠實影迷，因此接到了法國知名影評家出版自傳的提議，自傳將以法文和英文先在歐洲出版，之後在南韓上市。
洪尚秀將在自傳中暢談自己的電影人生和愛情故事。為準備撰寫工作，法國出版社工作人員昨天來韓，對洪尚秀以及與洪尚秀合作過的演員劉俊相、金敏喜等進行採訪，採訪內容也將收錄在自傳內。
洪尚秀的自傳將在歐洲全境出版，由南韓成均館大學法語專業教授朴希泰（音譯）翻譯後在南韓出版。
據報導，洪尚秀在尚未離婚的情況下，與女星金敏喜陷入婚外情。金敏喜憑藉洪尚秀的電影「夜晚海邊獨自一人」（暫譯）榮獲柏林國際影展最佳女主角獎，兩人在不久前出席該片試映會時，大方承認戀情，引起外界爭議。1060405
(中央社)
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