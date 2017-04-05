廢兩蔣園區 洪秀柱：民進黨無視人民感情

國民黨主席洪秀柱（左）5日被問到綠營提出廢除兩蔣園區的訴求時表示，民進黨無視於人民的感情，希望與中國大陸切割，「想做什麼，大家心中都很了然」。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年4月5日

國民黨主席洪秀柱被問到綠營提出廢除兩蔣園區的訴求時表示，民進黨無視於人民的感情，希望與中國大陸切割，「想做什麼，大家心中都很了然」。

紀念先總統蔣中正逝世42週年，中國國民黨主席洪秀柱與前總統馬英九上午分別前往慈湖謁靈，並向靈櫬鞠躬、獻花、俯首追思，過程莊嚴肅穆。

記者問到洪秀柱有關綠營提出「去蔣化」，並廢除兩蔣園區的聲音時表示，民進黨無視於人民的感情，完完全全希望與中國大陸切割，而達到台獨建國的理想，「心中想什麼，就大聲說出來，不要用其他方式遮遮掩掩，其實民進黨要做什麼，大家心中都很了然」。

洪秀柱表示，民進黨這樣的作為，對於台灣未來是好是壞，要好好深思。

記者問到洪秀柱在網路社群中與時代力量立委黃國昌有所爭論，洪秀柱說，黃國昌的言論，會引起民眾不同看法是有原因的。如果說黃國昌認為大家對他有誤解，就出來說清楚、講明白，也很希望黃國昌能積極、具體對「反日本核災食品進口」、「反對毒品除罪化」主張有正面的表述，而且與國民黨能站在同一陣線，也非常高興。

洪秀柱說，如果國民黨誤解黃國昌的立場時，也會向他道歉。

洪秀柱也說，到慈湖、頭寮謁陵是例行且發自內心的儀式，外界不需要有任何動機論，兩位前蔣總統在歷史上是有定位的。1060405

(中央社)