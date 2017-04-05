河內台灣觀光推廣會 吸引越客赴台旅遊
交通部觀光局駐吉隆坡辦事處今年再次帶領台灣的旅行社、飯店與特產業者等，來越南參加第5屆國際旅遊展覽，昨晚在河內舉辦台灣觀光推廣會，讓當地民眾認識台灣旅遊優勢。
台灣為推動新南向政策，自2015年底起對越南等東南亞國家推出團體簽證便捷措施，盼吸引越南旅客赴台觀光。至今累計有1800團、共2萬8597人次越南旅客透過便捷措施取得赴台簽證。
此外，台灣對越南推出簽證放寬措施後，赴台觀光的越南旅客人數從2015年的14萬人次，增加到去年的19萬人次；今年前2個月赴台越南旅客已達逾4萬人次，年增91.04%，顯示簽證放寬措施已看到明顯的成效。
台灣旅遊業者往河內參加自6日至9日舉行的越南第5屆國際旅遊展覽，盼能進一步開發當地旅遊市場。
展覽前夕，觀光局駐吉隆坡辦事處4日晚上在河內舉辦台灣觀光推廣會，邀請當地媒體和旅行社參加，尋求合作商機。
觀光局駐吉隆坡辦事處主任巫宗霖在推廣會中介紹台灣觀光優勢，推動雙方旅遊等領域的合作關係。
活動現場出席百餘人，包括駐越南代表石瑞琦、越南旅遊總局副總局長吳淮鐘（Ngo Hoai Chung）等官員應邀與會，場面熱鬧。1060405
(中央社)
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