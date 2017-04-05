到居酒屋怎麼點餐？日本上班族有撇步
日本上班族習慣下班後到居酒屋小酌，點些串燒、小菜下酒，而面對居酒屋琳瑯滿目的菜單，究竟要點哪些料理？份量又要怎麼取捨？有日本旅遊資訊網站就訪問日本上班族到居酒屋消費習慣，整理出3大點餐撇步。
在餐廳如何點菜也是一種學問，日本旅遊資訊網站LIVE JAPAN指出，相較台灣人習慣一次點完所有餐點，日本人則是習慣分2次點餐，全員先點完飲料後再點料理，以啤酒或飲料「乾杯」，像是宣告聚會的開始。
日本上班族到居酒屋有10道必點的熱門下酒菜料理，首要就是非吃不可之一的毛豆，跟日式炸雞、沙拉、串燒、玉子燒、薯條、炸雞軟骨、醃漬小黃瓜、生魚片、冷豆腐等。且建議先吃清爽料理如沙拉、蔬菜類，再吃炸物等濃厚料理，依生食到熟食的順序品嚐，最能吃出料理的美味，最後再點個甜點作為結尾。
居酒屋菜色豐富，什麼都想吃但又要如何取捨份量？文章中寫道，若2個人用餐，建議先點6道菜，其中3道由店家推薦招牌菜，另外3道再依個人喜好點；若4個人聚會可先點10道菜，其中5道由店家推薦招牌菜，另5道依個人喜好點選。
此外，旅日作家張維中也在「誰是日本人？誰是外地人？入座一秒見真章」文中提及，在台灣常見的「併桌」文化，可端倪出東京人幽微的表現；原本絕對不可能與陌生人併桌的居酒屋空間，近年也隨著日本用餐文化的轉變開始「併桌」，甚至有業者以專門併桌吃飯的「相席屋」居酒屋為主打，吸引男女上門交友聯誼呢～
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(中時電子報)
文章來源：跟著日本人這樣點，10道居酒屋必點料理
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