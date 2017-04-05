中山工商吳霈霈，直笛獲全國學生音樂賽冠軍，是她人生中第一個第一名。（林宏聰攝）

高雄中山工商學生吳霈霈國小開始練直笛，技巧雖備受肯定，但參賽運氣欠佳，還曾經跑錯比賽會場，從未拿過冠軍，今年他參加全國學生音樂比賽，是唯一晉級的高職學生，決賽時使出洪荒之力，總算擊敗明星學校對手，奪下人生第一個冠軍。

中山工商一年級普通班學生吳霈霈國小時，學校成立木笛班，從小喜歡古典音樂的她立刻報名加入，六年級時首次參加高雄市國小直笛大賽，籤運差抽到第一位上場，腦袋一片空白，等吹奏完畢才回過神，結果最後一名，淚灑現場。

吳霈霈持續苦練，國二參加高雄市直笛大賽，距離第三名只差0.04分，無緣晉級全國決賽；去年她參加國際交流賽，卻糊塗把新竹市文化中心誤以為是新竹縣文化中心，最後關頭搭計程車趕場，但情緒已受影響，只獲第十名。

她記取教訓，今年參加全國學生音樂比賽，高雄市初賽時拿下第二名，順利獲得晉級資格，決賽前她和媽媽一起禱告，也再三提醒自己全神貫注應賽，上場時果然流暢發揮實力，零失誤擊敗明星學校對手，勇奪非音樂班個人冠軍。

吳霈霈視「古典協奏曲之父」韋瓦第為偶像，尤其最愛編號522的協奏曲，她期許未來能夠利用自己的直笛專長，讓更多小朋友喜歡音樂，因為愛音樂的孩子不會變壞，也希望有機會出國當志工，把音樂的種子散播到全世界。

(中時)