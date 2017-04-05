日商醫美公司非法輸入胎盤素 日籍負責人被起訴
日商喜萊博公司遭檢舉未經許可，自2009年至2011年間輸入含有人類或動物成分的胎盤素，且竄改多項化妝品的製造、保存日期，另染頭髮劑含色素違反衛福部公告，台北地檢署今依違反藥事法等罪嫌起訴喜萊博公司、在台負責人藤本麻木子、經理吳泰霖、倉管李柏諌。
喜萊博以「城野醫生」為品牌，標榜日本第一醫學美容保養品牌、美容、水凝露專家，於各大百貨公司皆設有專櫃，主力商品包括化妝水、面膜、水凝露、胎盤素濃縮液、美容彩妝等。
檢方指出，胎盤素是愛美人士回春聖品，但我國仍將胎盤素列為藥品，輸入胎盤素必須經過主管機關核可，實際上，衛生福利部食品藥物管理署迄今尚未准許任何胎盤素進口，但喜萊博卻對外販售胎盤素濃縮液、胎盤素錠，因而引起檢調等單位注意。
檢方追查發現，喜萊博涉嫌早自2009年起，即輸入及販賣含人類及動物成分的胎盤素碇，懷疑是以其他化妝品名義輸入胎盤素，另另染頭髮劑含有色素，違反衛福部公告，涉嫌違反藥事法、偽造文書等罪嫌。
檢方也發現，喜萊博販售的多項化妝品，疑似製造、保存期限標示不實，去年12月搜索喜萊博公司，查扣相關進出貨明細等資料釐清。
(中時)
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