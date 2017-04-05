「習川會」前北韓再射導彈 國務院：說夠了 無評論

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「習川會」召開前，北韓再度試射彈道飛彈。美國國務卿提勒森證實此事，且不耐指出，美國北韓的事已說得夠多了，無進一步評論。

根據美國軍方，北韓此次發射的是1枚KN-15中程彈道飛彈，對美國不會構成威脅。

美國國務院則發表提勒森的聲明，證實平壤「又」試射了中程彈道飛彈，並說，「美國對北韓的事已說得夠多了，我們沒有進一步的評論。」

平壤日前警告，若國際社會加強制裁將予報復，國際社會對北韓是否會在本周「習川會」期間發射導彈也持觀望。北韓議題是本周「習川會」焦點議題。

(中時)