中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

唐鳳回應中時社論：珍惜新聞自由

中時電子報
/綜合報導
點閱3746
我要評比
7/10
唐鳳回應中時社論：珍惜新聞自由
唐鳳回應中時社論：珍惜新聞自由。 (照片合成)

蔡英文總統去年年終記者會抱怨：「網路充斥很多不實的消息」扭曲政府政策與訊息。隨即，民進黨政府擬推「保防法」、「反滲透法」，企圖藉所謂的「假新聞」箝制新聞自由。中國時報今日社論刊出《民進黨，還記得鄭南榕嗎？》一文，立即引發社會迴響，行政院政務委員唐鳳即在讀者留言板表示，感謝中時的提醒。強調她從來不主動使用「假新聞」這個詞。指這對媒體朋友不公平。光是從字面上來看，就有未審先判的疑慮。

中時社論》民進黨，還記得鄭南榕嗎？

唐鳳表示，行政院對於言論自由與新聞自由的重視及保護。而這價值也是她的核心理念，無法與其他利益相互交換，也不接受被打折扣。

唐鳳表示強調新聞消息的「第三方事實查核」不是政府應該介入的。政府只能致力於及時回應，而政府的訊息也應歡迎各界查核是否屬實。而她在 2/16 行政院院會時分享 Wiselike 等公開、快速、結構化的回應經驗，供各部會參考，雖然她並不主管此項業務。

最後，唐鳳強調台灣社會對於言論自由與新聞自由的堅持，以及對於政府權力使用範圍的警醒，是台灣民主化過程中所淬煉出的精髓，得來不易，絕對是值得大家珍惜與驕傲的資產。

唐鳳回應中時社論全文：

感謝貴報的提醒。想先強調的是，我從來不主動使用「假新聞」這個詞。因為它不夠精確，容易產生誤解，而且對媒體朋友來說，也不公平。光是從字面上來看，就有未審先判的疑慮。

其次，不論是林全院長，或是徐國勇發言人，都再三表示過，行政院對於言論自由與新聞自由的重視及保護。而這樣的價值，也是我的核心理念，無法與其他利益相互交換，也不接受被打折扣。

我同意「第三方事實查核」不是政府應該介入的。我們只能致力於及時回應，而政府的訊息也應歡迎各界查核是否屬實。

我具體的貢獻，是在 2/16 院會時分享 Wiselike 等公開、快速、結構化的回應經驗，供各部會參考，但我並不主管此業務。

時間經過一個月之後，徐發言人在 3/16 院會後記者會，其實是說交由吳政忠老師接續處理，但後續報導多有簡化之處。

台灣社會對於言論自由與新聞自由的堅持，以及對於政府權力使用範圍的警醒，是台灣民主化過程中所淬煉出的精髓，得來不易，絕對是值得大家珍惜與驕傲的資產。

(中時電子報)

中時社論》民進黨，還記得鄭南榕嗎？
關鍵字：新聞政府自由唐鳳新聞自由
點閱3746
我要評比
7/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。