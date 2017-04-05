唐鳳回應中時社論：珍惜新聞自由。 (照片合成)

蔡英文總統去年年終記者會抱怨：「網路充斥很多不實的消息」扭曲政府政策與訊息。隨即，民進黨政府擬推「保防法」、「反滲透法」，企圖藉所謂的「假新聞」箝制新聞自由。中國時報今日社論刊出《民進黨，還記得鄭南榕嗎？》一文，立即引發社會迴響，行政院政務委員唐鳳即在讀者留言板表示，感謝中時的提醒。強調她從來不主動使用「假新聞」這個詞。指這對媒體朋友不公平。光是從字面上來看，就有未審先判的疑慮。

唐鳳表示，行政院對於言論自由與新聞自由的重視及保護。而這價值也是她的核心理念，無法與其他利益相互交換，也不接受被打折扣。

唐鳳表示強調新聞消息的「第三方事實查核」不是政府應該介入的。政府只能致力於及時回應，而政府的訊息也應歡迎各界查核是否屬實。而她在 2/16 行政院院會時分享 Wiselike 等公開、快速、結構化的回應經驗，供各部會參考，雖然她並不主管此項業務。

最後，唐鳳強調台灣社會對於言論自由與新聞自由的堅持，以及對於政府權力使用範圍的警醒，是台灣民主化過程中所淬煉出的精髓，得來不易，絕對是值得大家珍惜與驕傲的資產。

唐鳳回應中時社論全文：

感謝貴報的提醒。想先強調的是，我從來不主動使用「假新聞」這個詞。因為它不夠精確，容易產生誤解，而且對媒體朋友來說，也不公平。光是從字面上來看，就有未審先判的疑慮。

其次，不論是林全院長，或是徐國勇發言人，都再三表示過，行政院對於言論自由與新聞自由的重視及保護。而這樣的價值，也是我的核心理念，無法與其他利益相互交換，也不接受被打折扣。

我同意「第三方事實查核」不是政府應該介入的。我們只能致力於及時回應，而政府的訊息也應歡迎各界查核是否屬實。

我具體的貢獻，是在 2/16 院會時分享 Wiselike 等公開、快速、結構化的回應經驗，供各部會參考，但我並不主管此業務。

時間經過一個月之後，徐發言人在 3/16 院會後記者會，其實是說交由吳政忠老師接續處理，但後續報導多有簡化之處。

台灣社會對於言論自由與新聞自由的堅持，以及對於政府權力使用範圍的警醒，是台灣民主化過程中所淬煉出的精髓，得來不易，絕對是值得大家珍惜與驕傲的資產。

(中時電子報)