NBA》韋少單季41次大三元 追平55年前大O紀錄
雷霆一哥韋斯布魯克5日在主場打公鹿，只花27分05秒的時間就繳出12分、13籃板、13助攻，本季第41次大三元成績單，追平奧斯卡羅伯森在1961-62球季所創的NBA單季大三元紀錄，雷霆本季還有5場例行賽，如無意外這項紀錄將成為韋斯布魯克個人所有。
本季對於韋斯布魯克而言猶如夢幻般，從開季到現在總能維持在高檔的狀態上，連同此役已連續7場大三元，去年11月26日至12月10日也曾有過連7場大三元，球季結束後場均大三元的紀錄也即將實現，成就追上55年前的大O。
韋斯布魯克在上半場就拿到12分、8籃板、8助攻，第三節剩下9分17秒，他先在後場抓下防守籃板，先完成單場第10個籃板，緊接著帶球推進到前場，第一時間將球高吊至殺入禁區的泰吉布生，泰吉布生一個轉身將球拋進籃框，幫助韋少進帳第10次助攻，單季41次大三元紀錄就此達陣成功。
雷霆打完三節就已取得89比59的30分絕對領先優勢，先發球員全部退場休息，比賽提前進入垃圾時間，最終以110比79大勝。
(中時電子報)
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