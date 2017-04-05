國安局教官射擊訓練受傷 控告副指揮官不起訴

負責正副總統維安的國安局特勤中心前年3月30日進行訓練射擊時，讓學員站成兩排面對面，邊走邊射擊對方身後的靶，進行膽識訓練，不料走在學員身後的中校教官郭耿宏遭子彈射中頸椎第4、5節，送醫後頸部以下癱瘓，郭男事後控告時任國安局特勤中心專任副指揮官許昌中將，涉嫌過失致重傷害罪，台北地檢署今將許昌不起訴。

(中時)