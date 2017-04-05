無薪假最新統計 10家243人

勞動部今天公佈無薪假最新統計結果，本期106年3月31日止，共10家243人，以其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9至12日。

上期（106年3月15日）家數計9家，通報人數238人，實際實施人數238人。上期事業單位中，無停止實施者，另新增1家，累計增加1家，通報人數增加5人，實際實施人數增加5人。

勞動部表示，本期多數事業單位實施人數在50人以下，以其他產業人數稍多，實施期間未超過3個月，實施方式多為每月休9至12日。

勞動部說，已啟動「充電再出發訓練計畫」，準備就業安定基金新台幣200億元，作為協助因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時的勞工充電學習，一旦掌握實施事業單位名單，即主動聯繫提供協助，鼓勵在職勞工利用暫時減少正常工時時段，參加勞動部勞動力發展署所屬分署辦理訓練課程或該企業申請辦理課程，以持續發展及提升個人所需技能。

除補助自辦訓練事業單位訓練費用外，並於訓練期間，另提供勞工訓練津貼每小時133元，每月最高100小時，以維持其生計。1060405

(中央社)